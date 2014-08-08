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Происшествия

08 августа 2014, 15:45

Главу банды угонщиков будут судить за убийство супругов из Балашихи

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Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковный Следственный комитет направил в суд дело в отношении главаря банды угонщиков Александра Емельянова ("Шульца"), который обвиняется в убийстве супружеской пары из Балашихи.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Емельянов обвиняется по статьям "Убийство двух лиц", "Похищение двух лиц группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия" и "Неправомерное завладение автомобилем".

Дело об убийстве супругов Александра и Надежды Кеменовых начинается в 2002 году – тогда Емельянов познакомился со студенткой Еленой, дочерью убитых. Спустя некоторое время "Шульц" стал избивать девушку и запретил ей выходить из дома.

После пяти лет таких "отношений" Кеменевой удалось сбежать к родителям, и тогда Емельянов стал угрожать расправой ее близким. Однажды он избил отца Кеменевой Александра, но в дело вмешалась милиция.

"Шульц" продолжал угрожать семье по телефону, но установить его местонахождение не удавалось. 4 октября 2008 года обвиняемый вместе с членами своей банды остановил машину Алесандра и Надежды Кеменевых и увез их в неизвестном направлении.

"Шульц" до последнего отрицал свою вину, посадить его удалось по статье о нанесении телесных повреждений Александру Кеменеву. Кроме того, подельник бандита до сих пор в розыске. Отметим, что тела супругов до сих пор не найдены.

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