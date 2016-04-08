Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в ТиНАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили при разгрузке вагонов в ТиНАО. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

Им оказался 22-летний знакомый убитого. По данным следствия, мотивом преступления стал конфликт, возникший после совместного распития спиртных напитков.

Отметим, на прошлой неделе тело убитого мужчины было обнаружено при разгрузке вагона с щебнем в поселке Внуковское в ТиНАО.

На трупе следователи нашли признаки насильственной смерти – колото-резаные раны в области сердца. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".