В центре столицы обнаружено тело с ножевым ранением

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре столицы на Большой Почтовой улице полицейские обнаружили тело убитого мужчины, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, труп был найден около 5 утра на Большой Почтовой улице напротив дома номер 7. На шее убитого сотрудники полиции обнаружили ножевое ранение.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. В настоящее время устанавливаются личность убитого и обстоятельства его смерти.