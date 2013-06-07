Подозреваемых в убийстве таксиста нашли по забытым ими паспортам

Фото: ИТАР-ТАСС

Установить личности нападавших на таксистов в Подмосковье удалось благодаря забытым ими на месте преступления паспортам. Злоумышленники оставили дамскую сумочку со своими документами в машине одного из потерпевших.

Напомним, безработный 32-летний мужчина был задержан по подозрению в убийстве водителя такси. Его зарезали 5 июня в подмосковном Щелково. Чуть позже выяснилось, что задержанные напали еще на одного таксиста, однако ему удалось от них отбиться. В его машине и нашли сумку с паспортами подозреваемых.

В ходе допроса задержанный рассказал, что является наркозависимым и убийство совершил в ходе ссоры с таксистом. Пассажир отказался платить за поездку, так как у него не осталось бы денег на покупку наркотика, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

В настоящее время следствием проверяется версия о том, что убийство было совершено в ходе заранее спланированного разбойного нападения. Уже получены результаты дактилоскопической экспертизы, согласно которой именно отпечатки пальцев подозреваемого были в машине убитого таксиста.

В отношении мужчины следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас разыскивается его соучастница - 27-летняя женщина, ранее судимая за кражу. Уголовные дела объединят в одно производство.