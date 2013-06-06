Форма поиска по сайту

06 июня 2013, 15:32

Происшествия

Бывшего защитника московского "Торпедо" обвиняют в убийстве

Фото: ИТАР-ТАСС

28-летнему Михаилу Рекуданову заочно предъявили обвинение в убийстве. Следствие считает, что бывший защитник московского "Торпедо" зарезал гражданина Республики Кыргызстан.

Тело убитого с многочисленными ранениями нашли утром 23 мая на Южнопортовой улице. По версии следствия, примерно в 4 утра Рекуданов со своим знакомым провожали одного из товарищей.

Молодые люди хотели поймать такси, а когда рядом остановилась машина с двумя мужчинами, знакомый Рекуданова сел в нее. Однако оказалось, что автомобиль приехал не за ним, мужчины хотели забрать своего друга - 23-летнего гражданина Кыргызстана, который подошел в тот же момент.

Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой футболист достал нож и нанес ранения мужчине. В результате потерпевший скончался на месте, а Рекуданов скрылся.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в настоящее время подозреваемому заочно предъявлено обвинение и он объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

