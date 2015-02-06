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Происшествия

06 февраля 2015, 03:02

В Подмосковье местный житель подозревается в убийстве мачехи

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Фото: ТАСС

В Подмосковье сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве собственной мачехи, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

3 февраля в комнате одного из домов в деревни Назарьево Шаховского района обнаружено тело 57-летней местной жительницы с ножевыми ранениями. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 38-летний родственник потерпевшей.

По данным следствия, вечером 2 февраля подозреваемый находясь в состоянии наркотического опьянения, в ходе ссоры со своей мачехой нанес ей кухонным ножом два удара в область спины. От второго удара клинок ножа сломался и остался в теле потерпевшей.

После совершенного убийства мужчина позвонил своему знакомому, которому рассказал о случившемся, а сам предпринял попытку совершения суицида.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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