Экс-игрок "Торпедо" Рекуданов получил шесть лет тюрьмы за убийство

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Люблинский суд Москвы приговорил бывшего игрока "Торпедо" Михаила Рекуданова к шести годам колонии за убийство.

Как сообщили в пресс-службе суда, смягчающим обстоятельством послужило агрессивное поведение погибшего и то, что именно он был инициатором драки. Отбывать наказание Рекуданов будет в колонии строгого режима.

Напомним, 23 мая 2013 года 23 мая защитник московского "Торпедо" со своим знакомым провожали одного из товарищей. Молодые люди "голосовали", пытаясь поймать такси.

Когда рядом остановилась машина, знакомый Рекуданов сел в нее, однако выяснилось, что двое мужчин, сидевших в автомобиле, собирались забрать своего друга - гражданина Киргизии, который в тот же момент подошел к машине.

Между молодыми людьми возник конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки Рекуданов несколько раз ударил уроженца Киргизии ножом. От полученных ранений тот скончался на месте.