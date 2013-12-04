Подозреваемый в убийстве четырех человек в СВАО задержан

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве четырех человек на северо-востоке Москвы.

Как рассказали M24.ru в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, предполагаемый убийца задержан, с ним работают следователи.

Напомним, вечером 3 декабря на станции "Москва-Ярославская" в бытовом вагончике были обнаружены тела четырех человек – рабочих терминала.

По некоторым данным, мужчины получили зарплату и отмечали это событие, в связи с чем возможной причиной убийства стали корыстные побуждения злоумышленника.