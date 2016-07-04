Фигурантам дела об убийстве полицейского и его семьи предъявили обвинение

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Четверым фигурантам уголовного дела об убийстве полицейского Андрея Гошта и пятерых членов его семьи предъявили обвинение. Расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Обвиняемыми по этому делу проходят Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Орхан Зохрабов. В зависимости от роли каждого, им инкриминируются статьи "Разбой", "Убийство двух или более человек", "Покушение на убийство малолетнего".

Тела полицейского Андрея Гошта и пяти членов его семьи были обнаружены утром 24 апреля в загородном доме в селе Ивашевка. Там же нашли семилетнюю девочку, у нее были многочисленные травмы, ее госпитализировали в самарскую больницу.

Поначалу следствие рассматривало в качестве основного мотива преступления месть сотруднику правоохранительных органов. Однако впоследствии выяснилось, что нападавшие имели корыстные цели.

1 мая были задержаны трое подозреваемых. Фигуранты – уроженцы одной из республик Средней Азии. По данным следствия, двое из них избивали членов семьи покойного, а третий фигурант во время убийства находился у входа в дом

Спустя четыре дня сотрудники угрозыска задержали четвертого подозреваемого. Оперативники поймали предполагаемого фигуранта в аэропорту Домодедово, куда он прилетел из Душанбе. Операция проходила по поручению Следственного комитета.