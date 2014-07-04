Грабители убили в Подмосковье супружескую пару и похитили джип

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, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

3 июля в органы поступило сообщение от 22-летнего москвича о том, что в садовом домике на дачном участке СНТ "Большая семья" обнаружены тела его родителей. Прибывшие на место оперативники обнаружили два трупа со связанными руками и с телесными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.

Криминалисты нашли на садовом участке две пары перчаток и гильзу от травматического пистолета. Также было установлено, что с территории похищен автомобиль Toyota Land Cruiser.

Уже назначена судмедэкспертиза тел погибших, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей грабителей.