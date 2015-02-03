На севере Москвы убили менеджера магазина

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В магазине на севере Москвы задушили менеджера и забрали из сейфа деньги, сообщили M24.ru в пресс-службе окружного УВД.

По данным оперативников, администратор утром обнаружил тело погибшего и вскрытый сейф. Предположительно, пропало 350 тысяч рублей.

Охранник на месте отсутствовал, его местонахождение неизвестно.

Добавим, что за последнюю неделю магазины в Москве грабили по меньшей мере три раза: 28 января - на севере города, 30-го - на востоке, а 31-го - на юго-востоке.