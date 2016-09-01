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01 сентября 2016, 14:37

Следствие

Подозреваемого в двойном убийстве задержали

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в СВАО, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Ночью 1 сентября 2016 года в квартире на улице Римского-Корсакова были обнаружены тела мужчины 1927 года рождения с отсеченными стопами и женщины 1962 года рождения с колото-резаными ранами.

Подозреваемый – мужчина 1987 года рождения, сын покойной. По некоторым данным, он душевнобольной.

В ближайшее время фигуранта доставят в следственные органы; возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

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