Москвича отравили в такси

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Москве расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, предположительно, отравившего и ограбившего мужчину в такси, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

Вечером 23 июня водитель такси, припаркованного на проезжей части вблизи Бутырского вала в городе Москве, обнаружил, что его пассажир скончался, о чем незамедлительно сообщил в правоохранительные органы.

С потерпевшим в одной машине ехал еще один пассажир. По предварительной версии следствия, он подмешал потерпевшему в алкогольный напиток психотропное вещество, а после похитил у мужчины мобильный телефон и цепочку и скрылся.

В кратчайшие сроки личность и местонахождение второго пассажира были установлены.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Назначена химическая судебная экспертиза для установления характера психотропного вещества. В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего.

Будет установлена конкретная причина смерти потерпевшего и решен вопрос о всех действий либо бездействия причастного к случившемуся.

Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.