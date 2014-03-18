В Москве пройдет Суперкубок мира по самбо

Фото: ИТАР-ТАСС

С 24 по 27 марта в столице пройдет Суперкубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева". В турнире примут участие более 300 спортсменов из 30 стран мира.

Традиционно лидерами в состязаниях по самбо являются российские, украинские и белорусские спортсмены.

Турнир пройдет в универсальном спортивном зале "Дружба".

В 2014 году турнир пройдет в 34-й раз. Суперкубок получил название в честь одного из основателей самбо - Анатолия Харлампиева.

Отметим, что самбо ведет борьбу за включение в программу Олимпийских игр.