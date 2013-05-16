Рыцарский турнир пройдет в Москве в воскресенье

Фото сайта 2do2go.ru

В ближайшее воскресенье, 19 мая, на стадионе "Металлург" состоятся Большие дружеские весенние маневры.

Этот рыцарский турнир является не реконструкцией, которая имитирует сражение, а реальной битвой, в которой, по словам организаторов, "участники получают шишки и синяки".

Участники Маневров серьезно готовятся к мероприятию: шьют исторические костюмы, создают защитную амуницию, регулярно упражняются в обращении с оружием и в стрельбе из лука, продумывают тактики боя.

"Это большое зрелищное сражение, наблюдение за которым вряд ли оставит кого-то равнодушным", - сообщается в пресс-релизе.

Начало боев в 10:30. Для зрителей вход бесплатный.