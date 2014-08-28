Авиакомпания "Былина" не сможет вернуть клиентам 14 млн рублей

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Обанкротившаяся авиакомпания "Былина" не сможет вернуть пассажирам более 14 млн рублей, сообщает пресс-служба Транспортной клиринговой палаты.

"Былина" приостанавливает свою деятельность с 1 сентября 2014 года из-за ухудшения финансового положения. До 13 сентября 2014 года авиакомпания продала около 2,5 тысяч билетов на внутренние рейсы в Анапу, Геленджик, Иваново, Краснодар, Пермь, Симферополь и Челябинск.

О прекращении работы компания заявила 26 августа, когда был отменен ряд запланированных рейсов. В этот же день руководство "Былины" сообщило, что рейсы были отменены из-за отказа Транспортной клиринговой палаты (ТКП) перечислить деньги от продажи билетов, и авиакомпания не может оплатить расходы в аэропортах.

В ТКП с этим не согласились. Там отметили, что 26 августа - на момент прекращения авиакомпанией перевозок - в палате не было денег от продажи билетов "Былины". Кроме того, в августе палата перечислила авиакомпании более 42 млн рублей для оплаты расходов в аэропортах. Эта сумма даже превысила выручку от продажи билетов - 41 млн рублей. "Проект изначально не был реально просчитан, и в результате необходимые расходы для не были обеспечены выручкой от продажи перевозок", - уверены в палате.

Отметим, что все пассажиры "Былины" смогут воспользоваться рейсами других авиакомпаний за счет средств федерального бюджета в соответствии с российским законодательством.

Напомним, что в начале августа рейсы также сняла компания "Оренбургские авиалинии", из-за чего пострадали 20-25 тысяч туристов и разорились несколько туроператоров. 4 августа перестал работать "Добролет". Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании: европейские контрагенты аннулировали договоры лизинга, технического обслуживания и страхования судов Boeing-737-800.

20 августа временно прекратила летать авиакомпания "Полет" по требованию Федеральной службы по труду и занятости. В ходе проверки выяснилось, что пилоты авиакомпании отдыхают меньше, чем положено по существующим нормативам, и это может повлиять на безопасность авиаперевозок. С 29 августа Росавиация приостанавливает работу авиакомпании "Московия" - из-за финансовых проблем.