Каждый четвертый работник рискует впасть в послеотпускную депрессию - опрос

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Четверть работающих россиян тяжело переживают окончание отпуска и перед выходом на роботу даже могут впасть в депрессию, сообщает служба исследований портала HeadHunter.

При этом болезненнее всего к будничным занятиям возвращаются представители таких сфер, как наука, банки, административный персонал, а также добыча сырья.

Впрочем, только 60% подверженных стрессу работников активно стараются избежать нервного напряжения. Так, каждый четвертый с головой окунается в работу, а вот еще 16% респондентов уже в первый день на работе начинают планировать следующий отпуск.

Исследователи отмечают, что стрессовое состояние обычно всю первую рабочую неделю. Примечательно, что негативное настроение никак не влияет на самое главное – работоспособность. 56% респондентов даже отмечают, что эффективность трудовой деятельности после отпуска только повышается.