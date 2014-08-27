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Общество

27 августа 2014, 15:30

Каждый четвертый работник рискует впасть в послеотпускную депрессию - опрос

туризм работа опросы отпуск депрессия

Фото: ИТАР-ТАСС

Четверть работающих россиян тяжело переживают окончание отпуска и перед выходом на роботу даже могут впасть в депрессию, сообщает служба исследований портала HeadHunter.

При этом болезненнее всего к будничным занятиям возвращаются представители таких сфер, как наука, банки, административный персонал, а также добыча сырья.

Впрочем, только 60% подверженных стрессу работников активно стараются избежать нервного напряжения. Так, каждый четвертый с головой окунается в работу, а вот еще 16% респондентов уже в первый день на работе начинают планировать следующий отпуск.

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Исследователи отмечают, что стрессовое состояние обычно всю первую рабочую неделю. Примечательно, что негативное настроение никак не влияет на самое главное – работоспособность. 56% респондентов даже отмечают, что эффективность трудовой деятельности после отпуска только повышается.

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