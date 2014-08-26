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Общество

26 августа 2014, 11:41

Старая территория зоопарка закрылась на два дня

туризм зоопарк реконструкция Московский зоопарк

Фото: ИТАР-ТАСС

Посетителям Московского зоопарка 26 и 27 августа не удастся попасть на Старую территорию: в эти дни она закрыта. Перекрыт также Главный вход и вход, расположенный со стороны Зоологического переулка. Как сообщила пресс-служба зоопарка, попасть на Новую территорию во вторник и среду можно через входы с Большой Грузинской или с Садового кольца.

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Московский зоопарк частично закрывается по вторникам с середины июня. Эти ограничения связаны с реконструкцией старой части территории: строители завозят в зоосад тяжелую технику для ремонта прудов, меняют устаревшие конструкции, перестраивают вольеры. Однако раньше эти ограничения вводились на один день в неделю, а в среду работа зоопарка продлевалась до 21.00. На этой неделе часть парка закрыли сразу на два дня.

Цена билета на Новую территорию 26 и 27 августа снижена до 200 рублей. Обычно по будним дням взрослый билет стоит 300 рублей, вход на территорию для детей до 17 лет бесплатный.

По вторникам старая территория Московского зоопарка будет закрыта

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