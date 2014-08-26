Старая территория зоопарка закрылась на два дня

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Посетителям Московского зоопарка 26 и 27 августа не удастся попасть на Старую территорию: в эти дни она закрыта. Перекрыт также Главный вход и вход, расположенный со стороны Зоологического переулка. Как сообщила пресс-служба зоопарка, попасть на Новую территорию во вторник и среду можно через входы с Большой Грузинской или с Садового кольца.

Московский зоопарк частично закрывается по вторникам с середины июня. Эти ограничения связаны с реконструкцией старой части территории: строители завозят в зоосад тяжелую технику для ремонта прудов, меняют устаревшие конструкции, перестраивают вольеры. Однако раньше эти ограничения вводились на один день в неделю, а в среду работа зоопарка продлевалась до 21.00. На этой неделе часть парка закрыли сразу на два дня.

Цена билета на Новую территорию 26 и 27 августа снижена до 200 рублей. Обычно по будним дням взрослый билет стоит 300 рублей, вход на территорию для детей до 17 лет бесплатный.