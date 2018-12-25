Петербург, Стокгольм и Тбилиси: куда еще не поздно улететь на Новый год

До Нового года остались считанные дни. Если вы до сих пор не определились с местом празднования, это не повод оставаться дома наедине с телевизором и оливье. Еще не поздно купить билеты и устроить спонтанное путешествие.

Вместе с поисковиком авиабилетов Aviasales.ru мы решили поделиться актуальными спецпредложениями на новогодние перелеты по России, в Европу и страны, где не потребуется виза.

Россия

Москва, конечно, самый украшенный город в России. Но не будет лишним проверить, как дела с елками и новогодними программами в других уголках нашей страны. Например, перелет в Петербург пока еще стоит 3539 рублей (27 декабря – 3 января), билеты в Сочи доступны за 4750 рублей (28 декабря – 2 января), а в Калининград можно улететь за 6753 рубля (28 декабря – 3 января). Все цены указаны за билеты туда-обратно.

Более дальние направления обойдутся дороже, но все еще по приемлемым ценам. Плюс ко всему, вы отправитесь в будущее и сможете встретить Новый год раньше москвичей. Например, авиапутешествие на Байкал, а именно – в город Иркутск стоит 17692 рубля (30 декабря – 6 января), а билеты на другой конец страны, во Владивосток – 23500 рублей (30 декабря – 6 января).

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Европа

Если у вас есть шенгенская виза, то выбор новогодних направлений еще шире, к тому же сейчас доступно множество вариантов до 20000 рублей. Например, предлагаем рассмотреть Германию: билеты в Берлин стоят 8152 рубля (27 декабря – 4 января) и в Мюнхен – 12718 рублей (28 декабря – 3 января). Также за новогодним настроением предлагаем улететь в Хельсинки за 9088 рублей (28 декабря – 4 января) или в Милан за 13696 рублей (28 декабря – 3 января). Кстати, в Милане, самом модном городе мира, как раз начинаются новогодние распродажи в магазинах.

Приведем еще несколько вариантов, куда не поздно улететь в Европу на праздники: в Ригу за 10221 рубль (27 декабря – 5 января), в Стокгольм за 12882 (27 декабря – 4 января), в Венецию за 13878 (29 декабря – 5 января) и в Прагу за 15219 (27 декабря – 3 января).

Безвизовые страны

Если у вас все же нет шенгенской визы, то тоже не беда. Можно полететь в ближайшие страны: в Турцию, Стамбул за 11904 рубля (27 декабря – 3 января), в Армению, Гюмри за 11860 (28 декабря – 3 января), в Грузию, Тбилиси за 16170 рублей (27 декабря – 4 января) и в Казахстан, Алматы за 18411 рублей (28 декабря – 5 января).

Путешествие на море выйдет значительно дороже. Но если позволяют средства, то вот несколько предложений: билеты в Дубай еще доступны за 24554 рубля (27 декабря – 4 января), в Бангкок за 45177 (30 декабря – 3 января), в Нячанг за 56608 рублей (30 декабря – 4 января) и на Бали за 78653 (29 декабря – 5 января).

Однако можно слетать и бесплатно! Примите участие в новогоднем конкурсе от Aviasales и выиграйте один из 100 билетов куда угодно. Необходимо лишь выбрать, в какой город летит Дед Мороз, толкнуть сани и поделиться ссылкой в соцсетях.