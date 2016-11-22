Визовый центр Бельгии сменил оператора и адрес

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Визы для поездок в Бельгию начали выдавать по новому адресу, сообщает Ассоциация туроператоров России

(АТОР). С 21 ноября посольство Бельгии начало работать с компанией TLS contact, она будет заниматься обслуживанием визовых центров страны в России.

Адреса центров сменились в Москве и Санкт-Петербурге. В столице получать визы теперь можно по адресу 2-й Сыромятнический переулок 1, БЦ "Дельта Плаза", а в Петербурге – Литейный проспект 26, БЦ "Преображенский двор".

Визовые центры в других городах России пока находится только в планах. При этом офисы в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре закрылись с 15 ноября 2016 года.

Туроператоры отметили, что компания TLS уже работает по направлениям Швейцария и Великобритания. Проблем с получением документов из-за оператора у туристов возникнуть не должно.

Кроме того, нагрузка на направлении остается не высокой. Сказались, в том числе, и теракты, произошедшие в Бельгии в конце марта 2016 года.