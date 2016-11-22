Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

22 ноября 2016, 10:13

Визовый центр Бельгии сменил оператора и адрес

туризм

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Визы для поездок в Бельгию начали выдавать по новому адресу, сообщает Ассоциация туроператоров России
(АТОР). С 21 ноября посольство Бельгии начало работать с компанией TLS contact, она будет заниматься обслуживанием визовых центров страны в России.

Адреса центров сменились в Москве и Санкт-Петербурге. В столице получать визы теперь можно по адресу 2-й Сыромятнический переулок 1, БЦ "Дельта Плаза", а в Петербурге – Литейный проспект 26, БЦ "Преображенский двор".

Визовые центры в других городах России пока находится только в планах. При этом офисы в Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре закрылись с 15 ноября 2016 года.

Туроператоры отметили, что компания TLS уже работает по направлениям Швейцария и Великобритания. Проблем с получением документов из-за оператора у туристов возникнуть не должно.

Кроме того, нагрузка на направлении остается не высокой. Сказались, в том числе, и теракты, произошедшие в Бельгии в конце марта 2016 года.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать