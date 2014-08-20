В 2015 году новогодние каникулы продлятся 11 дней – Минтруд

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Новогодние каникулы в 2015 году продлятся 11 дней, соответствующее постановление внесло в правительство России Министерство труда и социальной защиты.

Официально нерабочие дни в январе – с 1 по 8 января включительно, но 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому их перенесут на 9 января и 4 мая (10 и 11 января – также выходные).

Также Минтруд предлагает отдыхать с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 4 и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Отметим, что в 2014 году январские выходных составили всего восемь дней.