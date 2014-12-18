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Москва 24

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Общество

18 декабря 2014, 18:03

Спрос на авиабилеты вырос почти на четверть

туризм билеты рост цен спрос авиаперелеты

Спрос на авиабилеты вырос на 20 процентов

Несмотря на рост цен на авиабилеты, спрос на них вырос примерно на 20 процентов. Аналитики связывают это с тем, что стоимость перелетов еще доступна для многих. Хотя и подчеркивают, что ситуация может измениться, передает канал "Москва 24".

"Нет прямой зависимости курсов валют и цен на билеты. Они не дорожают сразу, если доллар растет. В прошлом году соотношение внутренних и внешних направлений было примерно 50 на 50, международных перелетов было даже больше на 2-3 процента. Но сейчас внутренние направления составляют около 65 процентов. Люди поменяли предпочтения и летают в Сочи, Минеральные воды", - рассказал PR-менеджер авиакомпании Янис Дзенис.

При этом все больше российских туристов предпочитают организовывать свой отдых самостоятельно. Так, туроператоры не досчитались к Новому году минимум трети клиентов.

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Член правления Российского Союза Туриндустрии Георгий Мохов в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал о том, туристы экономят, но не отказываются от отдыха.

"Россияне не отказываются от комфортного отдыха. Многие из них планировали свое новогоднее путешествие заранее, поэтому подорожание на 20 и 30 процентов не является для них пороговым. Кроме того, некоторые туркомпании не пересчитывают путевки по растущим курсам евро и доллара, они в убыток себе занижают курс, чтобы сохранить клиента и чтобы у них были хоть какие-то продажи".

По словам Мохова, сейчас на подъеме находятся сервисы, которые занимаются бронированием билетов и гостиниц для самостоятельного пакетирования, потому что для туристов гораздо экономичнее самостоятельно организовать свой отдых. Что касается организованных путешествий, пакетные туры упали в продаже на 30, а по некоторым направлениям и на 50 процентов. Такая ситуация, по словам эксперта, очень стимулирует внутренний туризм.

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