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Общество

18 декабря 2014, 11:44

Турфирмы не вправе замораживать туры - Роспотребнадзор

туризм Роспотребнадзор законы туристы турфирмы

Роспотребнадзор назвал незаконным отказ турфирм от своих обязательств перед клиентами из-за снижения курса рубля. Речь идет о замораживании компаниями уже оплаченных туров, а также требовании от туристов доплат, сообщает пресс-служба ведомства.

Как поясняют в Роспотребнадзоре, согласно закону "О защите прав потребителя" поставщик услуг освобождается от ответственности за неисполнение обязательств лишь в том случае если это произошло из-за обстоятельств "непреодолимой силы". При этом к таким обстоятельствам не относятся "нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств".

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Таким образом, отмечают в ведомстве, туроператоры должны исполнять свои обязательства перед туристами "в соответствии с требованиями закона <..> односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются".

За нарушение прав потребителей туроператор несет ответственность, предусмотренную законом.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что ряд турфирм требует доплаты от своих клиентов, оплативших путевки, а также замораживает туры, ссылаясь на подорожавшую валюту.

Напомним, туроператоры сообщали, что к середине ноября от 30 до 50 процентов путешественников отказались от заграничных поездок, что повысило спрос на внутренние туры. Чтобы компенсировать рост цен на поездки за рубеж, турфирмы вынуждены договариваться с отелями и перевозчиками о снижении валютной стоимости услуг. За счет этого клиентам и делают скидки.

Отметим, что на фоне снижения цен на нефть, а также западных санкций, под которые Россия попала из-за событий на Украине, произошло резкое падение курса рубля. С начал 2014 года доллар и евро подорожали почти в два раза.

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