Москомтуризм подсчитает туристов в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Комитет по туризму и гостиничному хозяйству подсчитает количество туристов в Москве, сообщил M24.ru источник в ведомстве. При этом российские и иностранные туристы, а также трудовые мигранты будут подсчитаны отдельно.

Специалисты выяснят, сколько туристов въезжает и выезжает из Москвы. Также планируется узнать, где чаще всего останавливаются гости столицы – в гостиницах, у друзей, родственников или где-то еще. В планах исследования – узнать предпочитаемые туристами виды транспорта – автобусы, самолеты, водный/речной транспорт, поезда. Кроме того, руководителей и специалистов туристской и гостиничной отрасли попросят оценить изменения туристического рынка Москвы.

Всю информацию о количестве туристов соберут до конца 2014 года. На эти цели планируется потратить 3,3 миллиона рублей. Полученные данные будут использованы при реализации программы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы".

Ранее глава Москомтуризма Сергей Шпилько заявлял, что столицу с июля по декабрь 2014 года посетят 5,8 миллиона иностранцев. По данным пограничной службы ФСБ, в январе, феврале и марте в Москву только воздушным путем прибыли более 1,2 тысячи иностранцев, что на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период 2013 года. Чаще всего в столицу прилетают туристы из Китая, на втором месте – немцы. Также Москву посещает множество гостей из Франции, США и Турции.

В ежегодном рейтинге самых посещаемых городов мира по версии компании MasterCard, лидерами 2013 года в Европе по числу туристов признаны Лондон, Париж и Стамбул. Москва могла бы занять восьмое место между Амстердамом (6,3 миллиона) и Веной (5,4 миллиона).