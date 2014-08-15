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Общество

15 августа 2014, 11:10

Отдых в Риме станет дороже

туризм гостиницы Италия туристы Рим

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 сентября текущего года в Риме и пригородах вырастет "туристический" налог, сообщает Ассоциация туроператоров. Пошлина увеличится во всех типах гостиниц, кроме хостелов.

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По новым правилам, за одну ночь в гостиницах категорий 1 и 2 звезды посетителям придется заплатить 3 евро. Раньше налог был 1 и 2 евро соответственно. За проживание в трехзвездочной гостинице с гостей будут брать 4 евро (раньше было 3 евро). Столько же будут платить агротуристы, приезжающие отдохнуть в деревне.

Тем, кто выберет четырехзвездочный отель, придется заплатить 6 евро вместо 4. Для туристов, выбравших гостиницу уровня 5 звезд, пошлина составит 7 евро вместо 3. Налог за ночлег в объектах типа B&B (мини-гостиницы, в которых посетителям предлагаются ночлег и завтрак), апартаментах и загородных домах увеличится до 3,5 евро. По новым правилам, гости будут оплачивать налог не более, чем за 10 дней проживания.

За ночевку в кемпингах туристы будут платить 2 евро за ночь, но они должны будут оплатить пошлину максимум за пять дней. Пошлину не будут взимать с клиентов хостелов и тех, кто сопровождает больных, находящихся на стационарном лечении. Также от налога освободят людей, сопровождающих туристические группы (от 23 человек).

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