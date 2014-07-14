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Общество

14 июля 2014, 15:24

Ростуризм просит воздержаться от поездок в Израиль

туризм туристы израиль

Ростуризм предостерегает от поездок в Израиль

Обострившийся конфликт между Израилем и сектором Газа создает опасную обстановку для российских туристов. В понедельник Федеральное агентство по туризму со ссылкой на МИД России рекомендовало гражданам воздержаться от посещения Иерусалима и других городов Израиля.

Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич 10 июля на официальном брифинге сообщил, что россиянам следует соблюдать повышенную осторожность в Израиле и на палестинских территориях и не посещать места, которые могут подвергаться обстрелам. Поскольку на данный момент обстрелам подвергались Тель-Авив и Иерусалим, российским путешественникам следует отказаться от посещения самых популярных туристических городов Святой земли.

Выступая на брифинге, Александр Лукашевич рассказал об обострении обстановки вокруг Газы. По данным МИД, начавшаяся 8 июля операция армии Израиля против палестинских группировок за первые три дня привела к гибели более 70 человек, в том числе 50 гражданских лиц. Около 500 человек получили ранения. За период с 8 по 10 июля из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 300 ракет, более 50 из них были перехвачены израильской системой ПВО, один из снарядов достиг Хайфы.

По данным ИТАР-ТАСС на 14 июля, по Израилю выпущено уже около тысячи ракет с территории сектора Газа, более 200 из них были перехвачены. Тель-Авив подвергался обстрелам более 10 раз, несколько ракет разорвались на территории Иерусалима. Информации о погибших пока нет, но известно, что 16 человек были ранены.

Со своей стороны израильская армия поразила около 1,5 тысяч целей на территории палестинского анклава, что привело к гибели 170 палестинцев и появлению 1,3 тысячи раненых.

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