"Спа-индустрия умрет": какие зарубежные курорты страдают из-за оттока туристов из РФ

Чешский город Карловы Вары может серьезно пострадать из-за оттока отдыхающих из России. Об этом пишут местные СМИ. В целом турпоток на курорт увеличился, однако, в отличие от россиян, путешественники из других стран задерживаются здесь только на выходные. В результате восполнить отсутствие российских туристов не получается. Разбираемся, какие еще курорты испытывают трудности без отдыхающих из РФ.



Отток туристов

Отток российских туристов с чешского курорта Карловы Вары может привести к его гибели. Об этом рассказала мэр города Ван Андреа Пфеффер-Ферклова. По ее словам, спад начался еще в 2014 году, а пик пришелся на пандемию коронавируса и спецоперацию.

"Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 тысяч ночей за первые три квартала, то в 2022 году – всего 10 тысяч за тот же период. Если мы не найдем новую (клиентуру. – Прим. ред.), спа-индустрия как таковая полностью умрет", – подчеркнула мэр города.

По данным чешских СМИ, за прошлый год курорт посетило самое большое количество отдыхающих за всю его историю, в частности из Германии. Но европейские туристы в основном задерживаются в Карловых Варах только на выходные, рассказал местный гид. При этом путешественники из России приезжали на несколько недель по санаторно-курортным путевкам.

Из-за сложившейся ситуации руководство города ранее запустило русскоязычную кампанию по привлечению отдыхающих под слоганом "Город, который вас понимает", но в итоге от него отказались. При этом глава муниципального информационного центра Йозеф Длогош объяснил, что реклама была направлена на россиян, которые давно проживают на Западе.





Йозеф Длогош глава муниципального информационного центра Мы, конечно, не поддерживаем Россию. Но спа-индустрия сейчас не может выжить без россиян.

В 2022 году также сократилось число российских туристов, посетивших Грецию. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток в эту страну упал на 83% в сравнении с 2021 годом и на 94,8% – относительно 2019 года. То же самое произошло и на Кипре. По статистике, количество отдыхающих россиян на острове в прошлом году было на 91,3% меньше, чем в 2021 году. В сравнении с 2019 годом снижение произошло на 94,2%.



Смена направлений

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян рассказал Москве 24, что отток россиян из Карловых Вар ударил по инфраструктуре курорта.

"Инфраструктура – это многочисленные магазины дорогих часов, дорогой одежды, вертолетные экскурсии, поездки на дорогих машинах. Это однозначно должно закрыться", – считает эксперт.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Как известно, когда наши туристы отдыхают, им уже не жалко потратить 30 тысяч долларов, например, на часы. То есть вся инфраструктура курорта жила за счет этих сверхдоходов.

По словам специалиста, теперь перед местными властями стоит задача привлечь европейских туристов. Это возможно в случае, если на курорте "приведут цены в порядок". Алексан Мкртчян напомнил, что европейцы, в отличие от россиян, не готовы тратить большие суммы денег на отдых. "Властям надо сделать все чуть дешевле, чтобы у француза, итальянца было желание поехать именно в Чехию, а не отдыхать у себя дома", – пояснил эксперт.

Помимо Чехии, из-за оттока российских туристов также испытывают трудности Италия, Испания, Финляндия, вся Прибалтика (Литва, Латвия, Эстония) и Польша, добавил вице-президент АТА.

При этом выигрывают Турция и Египет. "Все, кто не поехал на Кипр или в Грецию, оказались в Турции. Египет получил столько наших туристов, сколько не видел за всю историю", – сказал Алексан Мкртчян.

Кроме того, российские туристы активно летают в Таиланд и на Мальдивы, подытожил специалист.

