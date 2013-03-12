Российский турпоток в Египет восстанавливается

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Туристический поток в Египет постепенно восстанавливается, но он еще не достиг уровня 2010 года. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"Турпоток восстанавливается, потому что ближе, теплее и дешевле еще ничего не придумали. К тому же это безвизовое направление", - отметила Тюрина.

Она подчеркнула, что с конца 2010 года ни один турист не пострадал из-за революционных восстаний и волнений. Ситуация на курортах стабильная, атмосферу нагнетают только сообщения СМИ.

"Говорить о том, что толпа пыталась перекрыть Суэцкий канал, может только человек, который слабо представляет себе ширину Суэцкого канала. – сказала пресс-секретарь, - Люди покупают туры, но не так активно. Действует информационный фон".

Невысокие цены на это направление сохраняются, особенно в регионах. По словам Тюриной, зимой поездка в Египет на неделю стоила 20 тысяч рублей за двоих.

Напомним, из-за новых восстаний МИД РФ не рекомендует россиянам выезжать за пределы курортов Египта. Зоны отдыха остаются в безопасности, но большая часть страны охвачена беспорядками.