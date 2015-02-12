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Общество

12 февраля, 15:35

Онлайн-сервис незаконно предлагал сотрудничество от имени Ростуризма

туризм законы онлайн-услуги

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Ростуризм назвал незаконным действия портала туристических онлайн-сервисов IP-Travel, предлагавшего сотрудничество от имени ведомства, говорится в сообщении на сайте Федерального агентства.

Как сообщает Ростуризм, портал предлагал сотрудничество на платной основе органам исполнительной власти субъектов РФ, представляясь уполномоченной компанией Ростуризма.

"Вышеназванный портал не является ни уполномоченным, ни аккредитованным Федеральным агентством по туризму. Требования о сотрудничестве на коммерческой основе от имени Ростуризма считаем недопустимыми и незаконными", - заявили в ведомстве.

В Ростуризме подчеркнули, что в случае оказания поддержки Ростуризмом той или иной организации или мероприятию, информация об этом размещается на официальном сайте и "оформляется специальными письмами".

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В IP-Travel отрицают факт нарушения законодательства. По словам руководителя проекта Игоря Соколова, действия компании были согласованы на уровне министерства культуры РФ. "Мы отправили письмо в правительство России с предложением бесплатно разместить на туристических сайтах регионов наш онлайн-сервис. В правительстве нам сказали: "Да, это интересно". Далее было дано поручение министерству культуры, которое, в свою очередь, поручило Ростуризму разослать регионам информационное письмо с нашим предложением", - говорит Соколов.

По его словам, компания впоследствии сама обзвонила представителей региональных властей. "Выяснилось, что наш сервис размещать попросту некуда: региональные сайты этого сделать не позволяют либо они вообще отсутствуют. Поэтому мы предложили регионам сделать нормальные сайты и сформировать продукт по внутреннему туризму", - прокомментировал руководитель IP-Travel.

Отметим, что компания IP-Travel не является туроператором и предлагает на своем сайте различные услуги по бронированию туристических услуг за рубежом.

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