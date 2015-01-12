Российские туристы провели новогодние праздники в Москве, Петербурге и Сочи

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Москва, Санкт-Петербург и Сочи возглавили список самых популярных городов, в которых провели новогодние праздники российские туристы. В столицу туристы приезжали в среднем на пять дней, в город на Неве - на шесть, а в Сочи - на неделю.

Аналитики отмечают, что эти три города опередили у российских туристов по популярности любые зарубежные направления.

В топ-10 городов России по числу турпоездок у наших соотечественников вошли, кроме того, Казань, Великий Новгород, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Псков и Кострома. В целом число поездок по России на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом выросло в 2,5 раза.

Что касается зарубежных направлений, то, согласно аналитическим исследованиям, лидером стала Прибалтика. В топ-10 зарубежных городов, популярных у российских туристов в новогодние праздники, вошли Таллин, Прага, Рига, Вильнюс, Вена, Хельсинки, Берлин, Рим, Будапешт и Стамбул. По данным экспертов, почти треть россиян, раньше предпочитавших проводить новогодние каникулы за рубежом, в этом году осталась в родной стране.

Добавим, что самые длительные туры в зарубежные города на Новый год туристы совершили в Прагу (на 6 дней), а самые короткие - в Ригу (2,5 дня). Лидером зарубежного пляжного отдыха стал Пхукет, где россияне отдыхали в среднем по 8 суток.

Рейтинг был составлен порталом Travel.ru, который проанализировал брони отелей с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года туристами, путешествующими самостоятельно.

Ранее M24.ru сообщало, что в 2014 году число турагентств, предлагающих туры из регионов в Москву, увеличилось на 50 процентов. Кроме того, число россиян, которые предпочитают отдыхать внутри страны, в 2014 году увеличилось на 25-30 процентов по сравнению с результатами прошлого года.

Отметим, что почти все московские хостелы заполнились к Новому году. Глава Москомтуризма Сергей Шпилько выражал уверенность в том, что такой ажиотаж в хостелах связан не только с падением рубля, и как следствие, возрождением внутреннего туризма, но и с новогодними предложениями мегаполиса, от которых трудно отказаться.