Два миллиона туристов посетят Москву во время ЧМ по футболу - Шпилько

"Интервью": Сергей Шпилько рассказал о развитии туризма в Москве

Во время Чемпионата мира по футболу Москву дополнительно посетят два миллиона туристов. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил председатель столичного комитета по туризму и гостиничному хозяйству Сергей Шпилько.

"Гостиничная база к этому периоду должна не только принять спортивные команды и болельщиков, но и обеспечить размещение обычного потока туристов, который приходится на летний период", - уточнил он.

По словам Шпилько, в столице растет число хостелов – сейчас их насчитывается 125.

"Всего у нас вместе с мини-отелями уже 271 объекта размещения. Это не считая мини-отелей, где меньше 15 номеров, и не считая еще и апартаментов", – отметил Шпилько.

К Чемпионату мира по футболу в 2018 года поток туристов увеличится еще на два миллиона человек, поэтому городу нужны дополнительные номерные фонды.

Добавим, Москва заняла первое место в России по числу людей, остановившихся в гостиницах и отелях: только по официальной статистике в прошлом году это число ровнялось 5,1 млн человек. Этот показатель почти вдвое выше, чем у Санкт-Петербурга. В этом году он вырос еще на 4%.