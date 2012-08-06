Туристы из Китая смогут приезжать в Москву без визы

ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены выдавать групповые разрешения гражданам Китая, приезжающим в Москву с туристическими целями, сообщает "Интерфакс".

Как заявил заместитель председателя комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы Георгий Мохов, сейчас готовится соответствующий регламент, отрабатывается механизм взаимодействия с Ростуризмом и пограничной службой.

В настоящее время подобные разрешения выдаются туристическим группам из Китая лишь в нескольких регионах Дальнего Востока.

Стоит отметить, что в российской столице отмечается рост туристического потока. Согласно прогнозам, всего за 2012 год Первопрестольную посетит 4,3 миллиона человек.

Напомним, ранее стало известно о планах российских властей облегчить иностранным туристам возможность посещения значимых культурных мероприятий страны. С этой целью предполагается ввести трехдневное безвизовое пребывание на территории России. По словам вице-премьера РФ по социальным вопросам Ольги Голодец, соответствующий законопроект будет готов осенью.