Прокуратура Москвы начала проверку трех обанкротившихся туроператоров

Фото: ИТАР-ТАСС

Прокуратура Москвы совместно со столичным управлением Роспотребнадзора начала проверку трех приостановивших деятельность туроператоров, сообщает агентство "Москва".

Речь идет о компаниях "Идеал-Тур", "Лабиринт" и "Интаэр", работа которых повлекла нарушения прав потребителей туристических услуг.

Уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры вплоть до уголовного преследование виновных лиц.

Ранее Генпрокуратура России предложила руководителям Роспотребнадзора и Ростуризма принять дополнительные меры по наведению порядка на рынке туристских услуг. Кроме того, прокурорам ряда субъектов Российской Федерации поручили провести проверки.





Напомним, за последние недели о приостановке деятельности объявили несколько крупных турфирм. Так 16 июля прекратила работу турфирма "Нева". Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность компания "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.