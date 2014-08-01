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Общество

01 августа 2014, 16:59

Август стал самым популярным месяцем для отдыха с детьми

туризм дети отдых отпуск рейтинг

Фото: ИТАР-ТАСС

Август в этом году оказался самым популярным месяцем для тех, кто решил съездить в отпуск с ребенком. К такому выводу пришли специалисты агентства OZON.travel.

Так, около 20% билетов россияне приобретали для детей разного возраста. Обычно для августовской поездки в этом году среди российских курортов выбирают Анапу и Сочи. В топ-5 также входят Симферополь, Краснодар и Минеральные воды.

В 2013 году самым популярным месяцем для семейных путешествий был июнь. Рейтинг городов тогда тоже немного отличался от нынешнего. Прошлым летом в списке популярных мест для отдыха фигурировали Тиват и Махачкала.

Средняя стоимость билета в Симферополь в августе этого года составила 10 500 рублей, это дешевле прошлогодней цены на 1 200 рублей. Обычно россияне приобретают билеты за 45 дней до вылета.

Отметим, что 25 июля Ассоциация Туроператоров (АТОР) на основании анализа поисковых запросов туристов и агентств в системе бронирования sletat.ru.
выяснила, что самым популярным курортом россиян этим летом стал турецкий Кемер.

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Также в списке любимых турецких курортов - Аланья, Сиде, Белек, Анталья и Мармарис. На окрестные пляжные отели пришлось более 60 процентов запросов от путешественников. Туристы в Турции предпочитают не экономить: 86 процентов выбирают отели категории 5*.

А в Греции "самый российский" курорт – это остров Крит, на него приходится более 40 процентов турпотока из России. В Испании, которая занимает третье место в списке самых популярных летних направлений, россияне особенно любят Тенерифе. В Италии 12 процентов наших соотечественников отправляются в регион Эмилия Романья, где расположен известный не очень дорогой курортный город Римини.

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