"Российская газета", 25 декабря 2012 года

Суды начали отправлять под арест бытовых хамов

Неожиданный поворот судебной практики: бытовые хамы начали попадать под административный арест. Выгул опасных собак без намордника, ночной шум и прилюдное пьянство вполне могут довести виновника до решетки.

Пример подала Елена И. из Нижнего Тагила. Женщина любила гулять с питбультерьером без поводка и намордника. На замечания соседей внимания не обращала, ведь домашнему любимцу надо резвиться. За это она получила сутки ареста.

В случае аварии пассажиры смогут получить до 2 миллионов рублей

С 1 января жизнь и здоровье пассажиров на общественном транспорте будут страховать сами перевозчики. В случае аварии люди смогут получить до 2 миллионов рублей компенсации.

Эксперты не прогнозируют, что новые правила могут спровоцировать резкое подорожание билетов на автобус, самолет, поезд или теплоход. Постановлением правительства были утверждены обязательные страховые взносы на всех видах общественного транспорта за исключением метро. Законом метрополитены освобождены от уплаты страховых взносов, но отнюдь не от возмещения ущерба пассажиру. Они должны выплачивать его из своей прибыли. При этом надо учесть, что страховым случаем при поезде в подземке по вступающему в силу закону станет именно перевозка в вагоне.

Бронетехника вышла на дороги Ростовской области бороться со стихией

Военную технику в помощь коммунальщикам выпустили на дороги в Новочеркасске. Впереди к тягачам приделали снегоуборочные отвалы, а своими гусеницами они разбили наледь на дороге. Так что следующим за ним снегоуборочным машинам осталось только подобрать с проезжей части ледяную крошку.

Инициатор идеи начальник городской ГИБДД Владимир Доля доволен: — Все проблемные перекрестки, где образовывались наледи и буксовали машины, теперь чистые.

Зашевелились власти только после того, как губернатор региона Василий Голубев сам застрял в снегу и публично пропесочил ростовского мэра Михаила Чернышева, назвав его работу по уборке города от снега неудовлетворительной и потребовав назвать всех виновных в этом безобразии поименно. Уже к вечеру того же дня на стол губернатора лег соответствующий список. Были уволены замглавы города и гендиректор Ростовской транспортной компании.

Находясь в Египте, россияне могут чувствовать себя в безопасности только в отелях

Старого, привычного Египта больше нет. Те, кто до "арабской весны" бывал в "Стране пирамид", живут воспоминаниями о тех временах, когда жители страны еще были гостеприимными, благоразумными и улыбчивыми. Но нынешний Египет совсем иной – растревоженный, ждущий новостей из Каира и вместе с тем агрессивный. Революция изменила сознание людей, дала им надежду на лучшее, одновременно опьянив националистическим угаром.

МИД России неоднократно советовал нашим соотечественникам не покидать курортные зоны. Однако, и в них не все обстоит благополучно. После революции полиция лишний раз не показывается на глаза египтянам, бросив на произвол судьбы приезжающих в страну туристов. Если на территории охраняемых отелей персонал демонстрирует видимость "дружбы народов", то в самом центре Шарм-эш-Шейха напряжение, словно, замерло в теплом декабрьском воздухе. Страна, разделенная пополам, в отношении своего будущего – религиозного или светского, не сможет гарантировать безопасность "выходящим в свет" туристам. И сколько бы клятв в отношении турбизнеса не раздавалось на самом высоком уровне, "низы" не станут с ними считаться.

Верховный суд сказал, что доказывать проступок сотрудника должен работодатель

Как правильно бороться за свои права при увольнении за прогул показал Верховный суд, когда разобрал спор женщины, потерявшей место у бывшего работодателя. С логикой применения статей закона высшим судом страны будет интересно познакомиться всем: и тем, кто работает по найму, и самим руководителям предприятий, чтобы не совершать ошибок, чреватых долгими и дорогими судебными разборами.

В Трудовом кодексе (Статья 81) сказано, что трудовой договор работодатель может расторгнуть, если его сотрудник однократно и грубо нарушил трудовые обязанности — прогулял работу. Прогул — это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня или смены, независимо от их продолжительности. В марте 2004 года, напомнил Верховный суд, состоялся специальный пленум ВС, на котором говорилось как раз о восстановлении на работе уволенных по этой статье. В этом случае по закону работодатель сам обязан предъявлять суду доказательства, что его сотрудник совершил грубое нарушение трудовых обязанностей.

