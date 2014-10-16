Два российских туриста пострадали в аварии в Таиланде

Фото: ТАСС/ Олег Булдаков

Два россиянина пострадали в ДТП, которое произошло неподалеку от таиландского курорта Паттайя, сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Группа из пяти туристов возвращалась на микроавтобусе в свой отель в районе Джамтьен. Во время время поворота в него на большой скорости врезалась легковушка, в результате чего автобус перевернулся.

Никто из участников аварии серьезно не пострадал. Легкие ранения получили два туриста и водитель. Госпитализация им не потребовалась.

Местная полиция арестовала виновника происшествия, ему предъявлены обвинения в нарушении ПДД.

Напомним, в сентябре из-за ДТП в Египте 18 россиян получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла на трассе Хургада – Сафага. Автобус ехал по неосвещенной дороге и столкнулся с грузовиком. Водители автобуса - два египтянина - погибли, пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

Кроме того, в Таиланде 6 октября погибла 35-летняя отдыхающая из России. Женщина попала под обвал горной породы во время посещения буддистского храм.

Инцидент произошел в провинции Пхетбури на западе Таиланда. Женщина со своей шестилетней дочерью находилась на территории храма, когда с рядом расположенной скалы скатился огромный валун. Камень прокатился по крыше нескольких жилых домов, раздавил автомобиль, а затем упал на женщину. От полученных травм россиянка скончалась на месте. Ее дочь госпитализирована с различными травмами.