Количество чартерных рейсов в майские праздники возросло на треть

Настоящий "туристический бум" произошел в майские праздники. По сравнению с предыдущим годом количество желающих уехать на отдых значительно возросло. Туроператоры связывают это с удлинением майских праздников.

"За праздники авиакомпании выполнили на 34 процента больше чартеров, чем в предыдущем году, - сообщила на пресс-конференции пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. - Возрос спрос на всех ключевых направлениях. В итоге у компаний возникли проблемы - не хватало путевок, их раскупили, создавая очереди".

Как правило, спрос на путевки в майские праздники примерно в два раза ниже, отметила Тюрина.

Наиболее популярным направлением туризма остается Краснодарский край. Подавляющее большинство россиян предпочитают проводить отпуск именно на курортах Краснодарского края.