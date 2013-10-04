Дожди в Таиланде не угрожают туристам – АТОР

Фото: ИТАР-ТАСС
Ассоциация туроператоров России заявляет об отсутствии угрозы для туристов, которые отдыхают в Таиланде. В настоящее время на территории страны идут проливные дожди, жертвами наводнения стали 30 человек.
По сообщению АТОР, угроза наводнения миновала самый популярный курорт – Паттайю, стихия ударила по другим регионам.
"Вода нанесла ущерб бетонным стенам и дренажным каналам, построенным для искусственного наращивания песка на подверженных эрозии пляжах. Кроме того, в результате ливней были повалены деревья, нанесен ущерб местным постройкам", - отмечает ассоциация.
При этом туристы не жалуются на неудобства – в турфирмы не поступало ни одного сообщения, никто не прервал свой отпуск досрочно.
История вопросаС мая/июня по ноябрь в Таиланде – сезон дождей, и в это врем туристов там меньше, чем в период с февраля по май. 17 ноября в стране отмечается праздник окончания дождей, после которого приходит "прохладный сухой сезон".
Во время ливней количество россиян в Таиланде составляет менее 100 тысяч человек, в жаркий сезон эта цифра превышает 160 тысяч. Всего страну за год посещают около миллиона наших соотечественников.
