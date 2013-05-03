Двое туристов из Москвы утонули в Абхазии

Фото: М24/ Светлана Некрасова

Двое туристов из Москвы утонули в абхазской реке Бзыбь. Еще одного участника туристической группы удалось спасти.

Трагедия произошла днем 3 мая в районе высокогорных сел Псху и Ауадхара.

По данным спасателей, туристическая группа состояла из пяти человек. При переходе через реку Бзыбь один турист утонул.

Еще одну участницу группы унесла река, ее тело пока не найдено. В поисковых работах задействованы 12 спасателей и вертолет, сообщает абхазское издание "Апсныпресс".

Еще одного туриста удалось спасти. Он и двое его друзей доставлены в Гагрскую больницу. Тело погибшего туриста 4 мая будет доставлено в Гагру на вертолете.

Как отмечается, за последнюю неделю это уже второй подобный случай в Абхазии. 29 апреля в районе озера Рица пропал турист из Белоруссии. Его поиски оставались безуспешными, однако спустя трое суток молодой человек, который, как оказалось, заблудился, сам вышел на связь.