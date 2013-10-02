Пропавшие в тайге журналисты из Подмосковья вышли на связь

"Московский патруль": В Красноярском крае нашлись пропавшие журналисты

Нашлись подмосковные журналисты, которые пропали на прошлой неделе, в конце сентября, во время поездки в Красноярский край. Оказалось, что никакого ЧП не произошло: журналисты просто изменили маршрут своей экспедиции и провели в тайге больше времени, чем планировали.

Поиски туристов были инициированы их родными, с которыми журналисты долгое время не выходили на связь. По словам самих "пропавших", однако, поводов для тревоги не было.

Накануне, 1 октября, стало известно, что матери одного из туристов позвонили из Красноярска и сообщили, что подмосковные журналисты вышли на метеостанцию. Теперь путешественников ждет дорога домой.