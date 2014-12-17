Рейс Москва - Краснодар отложен из-за тумана на Кубани

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Рейс Москва - Краснодар отложен из-за тумана в месте прилета. По прогнозам синоптиков, туман рассеется только к середине дня, сообщает МИА "Россия сегодня".

Туман мешает работе краснодарского аэропорта уже несколько дней. В среду утром руководство воздушной гавани вынуждено было задержать около десяти рейсов.

Шесть самолетов, которые должны были приземлиться ночью в Краснодаре, сели на аэродромах Анапы, Сочи, Ставрополя и Стамбула. Самолет, вылетевший из аэропорта Шереметьево, вынужден был вернуться обратно.

Три самолета пока не могут вылететь из Краснодара. Пилоты ждут, когда рассеется туман.

В здании аэропорта вылета ожидают около 500 пассажиров. Некоторые краснодарские рейсы отправляются из Анапы, пассажиров привозят из Краснодара на автобусах.