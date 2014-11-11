На западе Москвы нашли тело девушки

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На западе Москвы полицейские обнаружили тело девушки, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Труп нашли примерно в 8 утра на улице Озерная в районе Очаково-Матвеевское. На месте происшествия в данный момент работает бригада следователей ГСУ СК по Москве.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, девушка выпала из окна многоквартирного дома.

Отметим, что 9 ноября в Московской области пятиклассница упала с крыши жилого дома. Девочка вышла из квартиры и направилась к пожарной лестнице. После этого ее увидели падающей на козырек подъезда.

Как установили в СКР, школьница жила с матерью и отчимом, никаких конфликтов в семье не было, мыслей о суициде она не высказывала. Неделю назад аналогичный случай произошел в Новой Москве: там с высоты упала 14-летняя школьница.