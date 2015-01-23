На востоке столицы троллейбус насмерть сбил пешехода

На востоке Москвы троллейбус насмерть задавил женщину

В пятницу на востоке Москвы женщина погибла, попав под колеса троллейбуса №64, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Погибшая переходила дорогу не по пешеходному переходу. Трагедия произошла в 15.05 в районе дома №18 по Вешняковской улице. От полученных травм женщина скончалась на месте, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время степень виновности водителя троллейбуса в ДТП пока не установлена, добавляет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в ГУП "Мосгортранс".

"На данный момент вина водителя не установлена. Женщина переходила дорогу в неположенном месте", - пояснила пресс-секретарь компании Мария Рыбкина.

Предприятие займется расследованием дела вместе с представителями правоохранительных органов.

Напомним, в ноябре 2014 года похожий несчастный случай произошел на Таллинской улице. Девочка пыталась перебежать дорогу и попала под трамвай.

Она оказалась на выделенном участке трамвайных путей, не убедившись в отсутствии трамвая слева. Вероятно, поток транспорта на дороге помешал ей правильно оценить ситуацию, а водителю трамвая - заметить приближающегося пешехода.

В результате инцидента девочке отрезало обе ноги. Полиция возбудила уголовное дело и продолжает восстанавливать картину происшествия. Специалисты "Мосгортранса" также принимают участие в расследовании.