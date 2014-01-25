В МПГУ психолог расскажет о человеческих ценностях и идеалах

ФотО: ИТАР-ТАСС

Тренинг для старшеклассников "Человек XXI века: ценности, идеалы, мировоззрение" состоится в субботу, 25 января, в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ). Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

Школьникам предоставят возможность встретиться в моделируемом пространстве с серьезными жизненными проблемами, затем самостоятельно их решить. Ведущим практикума выступит кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии образования МПГУ Наталья Ковалева.

Мероприятие состоится в рамках проекта "Университетские субботы".

Начало трансляции - в 14.00.

