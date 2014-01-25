Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января 2014, 12:07

Общество

В МПГУ психолог расскажет о человеческих ценностях и идеалах

ФотО: ИТАР-ТАСС

Тренинг для старшеклассников "Человек XXI века: ценности, идеалы, мировоззрение" состоится в субботу, 25 января, в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ). Онлайн-трансляцию мероприятия проведет сетевое издание M24.ru.

Школьникам предоставят возможность встретиться в моделируемом пространстве с серьезными жизненными проблемами, затем самостоятельно их решить. Ведущим практикума выступит кандидат психологических наук и доцент кафедры психологии образования МПГУ Наталья Ковалева.

Мероприятие состоится в рамках проекта "Университетские субботы".

Начало трансляции - в 14.00.

Трансляция завершена.

Сайты по теме


Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
тренинги трансляции психология смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика