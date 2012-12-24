Форма поиска по сайту

24 декабря 2012, 13:38

Спорт

Главным тренером сборной России по баскетболу стал Фотис Кацикарис

Фотис Кацикарис и игрок "Бильбао". Фото: ИТАР-ТАСС

Сборную России по баскетболу возглавил греческий специалист Фотис Кацикарис. С наставником подписан четырехлетний контракт. Таким образом, Кацикарис останется главным тренером сборной до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

При этом, для подписания контракта с тренером, Российской федерации баскетбола пришлось прибегнуть к ухищрениям. Дело в том, что Кацикарис является главным тренером испанского баскетбольного клуба "Бильбао", а регламент местного чемпионата запрещает совмещать работу в клубе и сборной. Соглашение Кацикариса с РФБ рассчитано на летний период времени, а осенью грек вернется к работе с клубом, сообщает "Р-Спорт".

Кацикарис возглавляет "Бильбао" на протяжении двух лет. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Испании и дошла до четвертьфинала Евролиги. На посту главного тренера испанского клуба грек сменил израильского специалиста Дэвида Блатта, который ушел тренировать сборную России.

Отметим, что Блатт - предыдущий наставник национальной команды России - не смог согласовать с РФБ условия нового контракта. Под руководством израильтянина сборная России выиграла бронзу Олимпиады в Лондоне.

тренеры

