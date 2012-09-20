Форма поиска по сайту

20 сентября 2012, 18:19

Тренер сборной России по фехтованию покинул пост из-за Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская Федерация фехтования приняла отставку главного тренера сборной Владислава Павловича.

На пост был рекомендован Ильгар Мамедов. Его кандидатуру теперь должны рассмотреть в Министерстве спорта и в Олимпийском комитете.

По окончании Олимпиады в Лондоне главный тренер сборной Владислав Павлович подал в отставку из-за невыполнения командой медального плана, сообщает РИА Новости.

Российские фехтовальщики завоевали три медали: серебряные награды выиграли саблистка Софья Великая и рапиристки в командных соревнованиях, бронзу - саблист Николай Ковалев.

При этом в планах сборной на минувшей Олимпиаде было шесть наград: две золотые, две серебряные и две бронзовые.

