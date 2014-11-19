Капелло отказался уходить в отставку с поста тренера

Фабио Капелло. Фото: M24.ru

Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что не обращает внимания на разговоры об отставке и настроен продолжать работу с национальной командой, пишет Чемпионат.ком.

"Я полностью за свободу прессы и за право самовыражения со стороны журналистов, экспертов, политиков. Высказывать свое профессиональное мнение - это нормально, мне это нравится. Но я постепенно начинаю понимать, что в России такие мнения часто связаны с чьими-то интересами. В том числе коллег, которые заинтересованы занять мое место. На мою работу это никак не влияет. Я делаю свое дело и не обращаю внимания на разговоры", - сказал Капелло.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч со сборной Венгрии, у которой россияне выиграли со счетом 2:1, может стать последним для итальянского специалиста у руля национальной команды.

"Прекрасно понимаю, что отставка - такая же часть моей работы, как и все остальное. Есть работодатель, есть тренер. Бывает так, что тренера увольняют. Я не буду шокирован, если так произойдет, со мной такое уже не раз было. Но, со своей стороны, я не собираюсь уходить в отставку и настроен продолжать сотрудничество со сборной России", - заявил дон Фабио.

Отметим, накануне министр спорт Виталий Мутко заявил, что кадровые решения, которые могут быть приняты в российском футболе, не коснутся главного тренера сборной России Фабио Капелло.

При этом ранее он также заявлял, что неблагоприятные тенденции и результаты выступления сборных команд России говорят о том, что российский футбол в последнее время регрессирует.

Напомним, 15 ноября сборная России потерпела поражение в гостевом матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года с командой Австрии. Встреча, которая прошла в Вене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.