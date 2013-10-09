Мутко: Новый контракт с тренером сборной по футболу Капелло согласован

Фабио Капелло. Фото: ИТАР-ТАСС

Новый контракт с главным тренером сборной России по футболу Фабио Капелло уже согласован. Действующее соглашение с итальянским тренером истекает летом 2014 года.

Ранее министр спорта России Виталий Мутко заявил, что руководству Российского футбольного союза необходимо ускорить процесс подписания нового контракта с Капелло. "Я свою позицию высказал. Я бы хотел, чтобы Капелло продолжил работу со сборной России. Я готов гарантировать условия его работы здесь, даже если они (РФС) не могут. Более того, мы дали контракт юристу Капелло, условия уже согласованы", - приводит слова Виталия Мутко агентство ИТАР-ТАСС.

"Нужно еще выбрать момент. Наверное, сейчас не лучшая ситуация - сначала следует сыграть с Люксембургом и Азербайджаном, а потом спокойно сесть и все подписать", - сказал министр.

Отборочные матчи ЧМ-2014 с командами Люксембурга и Азербайджана пройдут 11 октября и 15 октября соответственно.