Главный тренер сборной России назвал состав на Кубок Первого канала

Зинэтула Билялетдинов. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов назвал расширенный состав сборной России на второй этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала, который пройдет в России.

В команду были вызваны три голкипера, 10 защитников и 18 нападающих, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Вратари: Илья Брызгалов (ЦСКА), Константин Барулин ("Ак Барс") и Василий Кошечкин ("Северсталь").

Защитники: Денис Денисов, Евгений Рясенский, Яков Рылов (все из ЦСКА), Алексей Емелин, Евгений Медведев, Илья Никулин, Константин Корнеев (все из "Ак Барса"), Федор Тютин ("Атлант"), Евгений Бирюков ("Металлург" (Магнитогорск)), Антон Белов ("Авангард").

Нападающие: Евгений Малкин, Сергей Мозякин, Николай Кулемин, Дмитрий Казионов (все из магнитогорского "Металлурга"), Илья Ковальчук (СКА), Александр Овечкин ("Динамо" (Москва)), Павел Дацюк, Александр Радулов, Сергей Широков (все из ЦСКА), Николай Жердев ("Атлант"), Алексей Терещенко ("Ак Барс"), Александр Пережогин, Александр Попов (оба из "Авангарда"), Артем Анисимов, Егор Аверин, Сергей Плотников (все из "Локомотива"), Вадим Щипачев ("Северсталь") и Евгений Дадонов из "Донбасса".

Таким образом, наибольшее представительство в сборной получили московские армейцы, делегировавшие в сборную семь игроков.

После первого этапа Еврохоккейтура россияне занимают третье место в таблице с четырьмя очками.