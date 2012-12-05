Новым главным тренером сборной России по баскетболу станет Кацикарис

Фотис Кацикарис. Фото: ИТАР-ТАСС

Новым главным тренером сборной России по баскетболу станет 45-летний греческий специалист Фотис Кацикарис. Ожидается, что Российская федерация баскетбола предложит наставнику четырехлетний контракт - вплоть до окончания Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

На посту главного тренера сборной России Кацикарис призван сменить Дэвида Блатта, который принял решение покинуть национальную команду после успешного выступления на Олимпиаде в Лондоне. В настоящее время Кацикарис тренирует испанский "Бильбао". О назначении Кацикариса сообщил портал Eurohoops.net со ссылкой на собственные источники.

По сообщению портала, Российская федерация баскетбола ведет переговоры с руководством испанской лиги о разрешении для Кацикариса совмещать работу в клубе и в сборной. Правила испанской лиги запрещают наставникам работать сразу в двух местах одновременно.

Отметим, что на посту главного тренера "Бильбао" Кацикарис сменит как раз Блатта, который ушел тренировать сборную России.